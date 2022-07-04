LGS birincileri mutluluklarını Vali Pehlivan ile paylaştı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'de Türkiye birincisi olan Barbaros Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ağırman ve Fazlı Kalaycı Ortaokulu öğrencisi Beril Alkım Üren, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile birlikte Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin bu başarıya ulaşmalarında emeği geçen velilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca'ya teşekkür etti. Öğrencilerle gurur duyduğunu kaydeden Vali Pehlivan, başarılarının devamını diledi.