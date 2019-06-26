LGS birincisi Pırlak: “Dersi derste dinleyin”

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 565 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği elde ettiler. Bu 565 öğrencinin içerisinde yer alan Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir kolejde öğrenim gören, LGS Türkiye birincisi Salih Oğuz Pırlak, sınavda elde ettiği büyük başarıyı düzenli ve sistemli çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

Sınava hazırlık sürecinde dersi derste dinlediğini belirten Pırlak,“Test kitabı bitirmektense deneme sınavı çözerek sınava hazırlandım. Yapamadığım soruları sürekli hocalarıma sorarak yardım aldım. Daha çok okulda, dersi derste dinleyerek sınava hazırlandım. Günde 6-7 saat ders çalışıp, ortalama olarak 200-300 arası soru çözüyordum. Sınavda, Fen bilgisi, Matematik ve Türkçe dersleri biraz zordu. LGS'de derece bekliyordum ama tam puan almayı düşünmüyordum” dedi.

Sınav sonucunu ilk olarak kendisine büyük destek olan öğretmeni ile paylaştığını söyleyen Salih Oğuz Pırlak, “Sınav açıklandığında puanımı görünce büyük sevinç yaşadım. Bu sevincimi ilk olarak her zaman bana büyük destek olan Ethem öğretmenimle ve sonra diğer öğretmenlerimle paylaştım” ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl sınava girecek olan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Oğuz, “Örnek soruları kesinlikle çözsünler, denemelerde yanlış yaptıkları sorulara odaklansınlar bir de dersi derste anlasınlar” ifadelerine yer verdi.

"Sosyal yaşamdan kopmadım"

Sosyal hayattan da kopmadan bu süreci dengeli yürüttüğünü söyleyen Oğuz, günde bir veya iki saatini de dijital medyaya ayırarak vakit geçirdiğinden bahsetti.

Bundan sonraki hedefi bilgisayar mühendisi ve iyi bir yazılımcı olmak olan Oğuz ilk tercihlerinde İstanbul Erkek, Ankara Fen ve Galatasaray lisesini tercih etmeyi düşünüyor.

Türkiye birincisi Oğuz Pırlak aynı zamanda pul koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.

Eve gelen bir postanın üzerinde pul görüp koleksiyon yapmaya karar verdiğini ifade eden Pırlak, “Postanın üzerindeki pulu alıp sonrada pul koleksiyonu yapmaya karar verdim. Yurt dışına gittiğimde postanede pullar aldım. Bu hobi beni baya bir sardı. Pulları biriktirirken bir kültüre sahip olduğunu biliyorum onun kültürünü anlamaya çalışıyorum ilk başta. Bulundukları ülkelere göre değişiklik gösteriyorlar, onların üzerindeki resimlere bakmak bile beni mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.

İlk pul defterini Avusturya'da bir sokak satıcısından alan Oğuz Pırlak daha sonraki gezilerinde farklı defterler alarak koleksiyonunu genişlettiğini belirtti.

Ailesinin verdiği desteğe dikkat çeken Türkiye birincisi Salih Oğuz Pırlak, “Ailem bu zorlu maratonda bana çok büyük destek verdi. Okula ulaşımımdan diğer faaliyetlerime varıncaya kadar her an yanımda oldular. Ben aileme çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.