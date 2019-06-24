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LGS'de Anamurlu öğrenci tam puan aldı

Mersin’in Anamur ilçesinde Zehra Marulyalı Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Talha Nusret Kırıker, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nda, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde Zehra Marulyalı Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Talha Nusret Kırıker, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.


LGS kapsamında yapılan merkezi sınavda Zehra Marulyalı Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Talha Nusret Kırıker, tüm soruları doğru yanıtladı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Zehra Marulyalı Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Talha Nusret Kırıker LYS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan almıştır. Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.


Türkiye genelinde 565 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı.


Bu öğrencilerin 66 farklı ilde bulunduğu belirlendi.

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