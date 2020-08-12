LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Bozyazı Öğretmen Evi'nde düzenlenen programa Kaymakamı Arif Yalçın, Belediye Başkan Vekili Bilal Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kaymakam Yalçın, törende yaptığı konuşmada, bu başarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve velilerin işbirliği içerisinde hareket etmeleri sonucunda elde edildiğini söyledi. Yalçın, "Oransal olarak çok iyiyiz, inşallah daha da iyi olacağız. Pandemi döneminde eğitime bir dönem ara verdik fakat sonuç olarak da güzel başarılar elde ettik. Dilerim bu başarılar artarak devam eder. Ben özellikle velilerimizi kutlamak istiyorum. Bu zor dönemde çocuklarda motivasyonu sağlamak, çalışma azmini devam ettirmek kolay şeyler değil. Özellikle bu yaştaki çocuklarda bu motivasyonu sürdürmek büyük bir başarı gerektirir. Bunu herkes yapamaz. Bütün velilerimizi kutluyorum. Bu sebeple LGS sınavında göstermiş olduğunuz başarı bizleri mutlu etti. Emeği geçenleri tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum'' dedi.

Yapılan konuşmanın ardından, ‘Bozyazı için söyle' klip çekimi sırasında fotoğraf karelerine sığdırılan ilçenin doğal güzelliklerinin yansıtıldığı tablolar Kaymakam Yalçın, Başkan Vekili Aydın ve Müdür Gedik tarafından öğrencilere ödül olarak verildi.

LGS'de başarılı olan ve ödül alan öğrenciler ise şöyle; "Nimet Işık, Ceren Akdeniz, Alperen Şefik, Kudret Karain, Emine Gülcan Bıçak, Enes Muhammed Alakuş, Fatih Murat Süzgün, Hümeyra Ateş, Hüseyin Taha Türk,Pelin Koç, Sinan Yiğit Çetin, Yasemin Kızmaz ve Zehra Güğül."