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Liman girişi ve çevresindeki trafik sorunu masaya yatırıldı

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) giriş kapıları ile liman çevresinde yaşanan trafik sorununun ele alındığı değerlendirme toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.


Toplantıya, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Gümrük Bölge Müdürlüğü, Mersin Liman Başkanlığı ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) yetkilileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Liman içerisi ve giriş kapıları ile D-400 Karayolunda yaşanan trafik sorununa ilişkin görüş ve önerilerin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Su, liman ve çevresinde yaşanan trafik sorununun çözümüne yönelik valilik başkanlığında daha önce bir komisyon oluşturulduğunu hatırlatarak, yapılan toplantı ile komisyonda alınan kararların değerlendirileceğini ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerin ele alınacağını söyledi.


Yapılan çalışmalarla ilgili katılımcıların bilgilendirildiği toplantı, liman içerisi ve liman çevresinde yoğunluğun azaltılmasına yönelik yapılacak düzenlemelerle ilgili kararların alınması ile sona erdi.

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