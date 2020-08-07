Limon ihracatında çiftçiyi sevindiren karar

Limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön izin şartının kaldırılması üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi, gelecek sezon için umutlarını da arttırdı.

Türkiye'de limonun yüzde 60'ından fazlasının üretildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi ihracat kolaylığı sevinci yaşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Ön iznin kaldırılmasından dolayı, bu andan itibaren ihracatçılarımız ve çiftçilerimiz bundan memnun olacaktır. Ellerinde daha önceden limon olanlar kararı olumlu karşıladı. Ayrıca yeni limon kesimine bu ayın 20'si itibariyle, 15'i itibariyle mayer erkenci limon cinsi ile başlanacak, ürünün satışı yapılacak. İnşallah limonun ihracatta önü açılır. Daha önce kaybettiğimiz pazarlarımızı bundan sonra yeniden kazanırız" dedi.

Şahin, "Bu kolaylıktan sonra artık daha çok ihracat yaparız. Çiftçilerimiz de ihracatçılarımız da bundan memnun olur. Ülkemize döviz girdisi gelir. Hem maddi yönden hem manevi yönden çiftçilerimiz moral bulur diyorum. Bu günlerde bayram dolayısıyla ve pandemi dolayısıyla fiyatta hafif bir hareketlilik var. Limonlar şu anda 4 lira ile 6 lira civarında satılmaktadır. Yeni limona da bunun etkisi olacaktır. Yeni pazarlarımızı kazanırsak üreticimizin de yüzü gülecek, ihracatçımızın da yüzü gülecek" diye konuştu.

Erdemli ilçesinde 450 bin ton ile 500 bin ton limon rekoltesinin gerçekleştiğini de dile getiren Şahin, "Bu yeni sezonda da bu üretimi bekliyoruz. Yaz döneminde sıcakların vurmasından dolayı biraz dökülme oldu. Ama bunu bir nebze de olsa haziran çiçekleri ile telafi edildi. Önümüzdeki sezon içinde iyi bir rekolte bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar kısıtlama getirilmiş ve ihracat Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlanmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın "Limon İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle, limon ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.