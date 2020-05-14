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Limon üreticisine ihracat müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 10 bin ton limon ihracatına izin çıktığını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 10 bin ton limon ihracatına izin çıktığını açıkladı.



Elvan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'de limon konusundaki durumu Cumhurbaşkanımız ile detaylı bir şekilde görüştük. Kendilerinin de onayı ile 10 bin ton limon ihracatına izin çıktı. Cumhurbaşkanımız her zaman Mersinli kardeşlerimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.


Elvan, paylaşımının devamında, Cumhurbaşkanı ve Tarım Bakanına Mersinliler adına teşekkür etti.

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