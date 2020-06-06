İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Limon ve motosiklet hırsızları yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, limon ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'de jandarma ekipleri, limon ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'ne araç ile gelen şahısların limon hırsızlığı yapacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede devriye atan ekipler, limon bahçesi yanında park halinde bulanan bir aracın bagajının açık olduğunu ve içinde 1 çuval limon olduğunu gördü. Bahçe içerisinde de arama yapan ekipler, 3 şüpheli şahsı sırtlarında limon çuvallarını yol kenarına doğru getirdikleri sırada suç üstü yakaladı. Şüpheli şahıslar, aracı kiraladıklarını ve limonların kendilerine ait olmadığını, hırsızlık amacıyla geldiklerini itiraf ettiler.


Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Öte yandan, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgilide çalışma yürüten ekipler, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisini belirledi. Şahsın bulunduğu adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, çaldığı motosikleti de ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.