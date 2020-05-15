Limonda 10 bin ton ihracat sevindirdi

Şahin, önümüzdeki günlerde bu ihracat rakamının artmasını umut ettiklerini belirterek, bölgede ihracatı karşılayacak yeterli limonun bulunduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Şahin, "Limon ihracatının açılması dolayısıyla öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Limonda 10 bin ton ihracat izni verilmesi üreticileri ve ihracatçıları sevindirmiştir. Bu rakamların ileri ki günlerde devamını ve arttırılmasını bekliyoruz" dedi.

İhracatın açılmasının ekonomik kayıpları ve pazar payı kayıplarını önleyeceğini dile getiren Şahin, "Bölgemizde ihracat için yeterli miktarda limon bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı'nın araştırmasına göre bölgemizdeki bin 710 çiftçimizde 110 bin ton civarında limon bulunmaktadır. Bu da bakanlığın bilgisi dahilindedir. İhracatın açılması bizleri memnun etmiştir" diye konuştu.

Üreticilerden Metin Özdemir ise, "Bu 10 bin ton limonun ihracatının gerçekleşecek olması bizleri sevindirdi. Bu 10 bin ton ihracatla önümüzün açılmasını istiyoruz. Hükümetten de destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.