Limonlu'ya pazar yeri

Erdemli Belediyesi tarafından Limonlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan modern pazaryerinin kura çekimi gerçekleştirilerek pazarcı esnafına yerleri tahsis edildi.

Kapalı pazaryerinin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Halkımız kışın çamurlu, yazın tozlu sokak ortalarındaki çağdışı pazaryerlerinden kurtulmalı dedik ve bu anlamda tek tek, belde belde modern, şık kapalı pazaryerlerimizi halkımıza armağan ettik. Pazarcı esnafımız için de aynı durum geçerli. Pazarcı esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız, yazın güneşten, kışın yağmur ve çamurdan etkilenmeden daha konforlu ve modern bir pazaryerinde alışveriş yapabilecek" dedi.

"Görevimiz icabı toplumun her kesimini düşünmek mecburiyetindeyiz" diyen Tollu, "Bu hizmetle pazarcı esnafımızın naylon çadırlar altında zor çalışma koşullarında çalışmaktan kurtarıyoruz. Daha önce hizmete sunduğumuz modern kapalı pazaryerlerinde bunun örneğini görebilirsiniz. Erdemli'de pazarcı esnafı sağlık ve temizlik şartlarına uygun, tuvaleti, lavabosu olan, güneşten yağmurdan etkilenmeden huzur içerisinde alış veriş yapılan bir alanda çalışıyorlar. Tüm beldelerimizde bu hizmetin aynısını gerçekleştirdik. Şimdiden hayırlı uğurlu ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.