Lise öğrencilerinden küçük öğrencilere 23 Nisan sürprizi

Mersin'de Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları 'Büyükleri Şenlendiriyor Küçükler Şenleniyor Projesi' kapsamında Kızılbağ İlk ve ortaokulu öğrencilerine çeşitli etkinlikler sundu.

23 Nisan dolayısıyla hazırlanan proje kapsamında lise öğrencileri ve öğretmenler, bir takım etkinliklerle minik öğrencilerin güzel bir gün geçirmelerini sağladılar. Etkinlikler kapsamında konserler, oyunlar, çeşitli dans gösterilerini minik öğrencilere sunan lise öğrencileri, onlara çeşitli hediyeler de verdiler. Yaptıkları çalışmayla ilgili konuşan Okul Müdürü Serkan Taş, bu 23 Nisan'ı farklı bir etkinlikle kutlamak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ulusumuzun kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizin her doğan çocuğumuza armağan ettiği bu özel ve anlamlı günde, çocuklarımızın geleceğe dair umutlarını yeşertmek, kendilerine olan inançlarını pekiştirmek, tarih bilincini kazandırmak için Bakanımız Ziya Selçuk'un rengarenk hediye kutularıyla gidin çocuklarımıza talimatıyla yola çıktık. Bir kutudan kucak dolusu sevgi çıkardık, kocaman bir kutudan saygı çıkardık diğer bir kutudan çocuklarımız için hazırlanmış çeşitli etkinlikler ve Aşık ile Maşuk oyununu çıkardık. Çocuklarımızın her gününün bayram tadında geçirmesini, yüzlerinden gülücüklerinin hiç eksik olmamasını, hayallerinin peşinden yılmadan usanmadan koşarak kendilerine olan inancımızın hakkını vermelerini, geleceğin mimarları olarak değerlerimize sahip çıkmalarını, 23 Nisan coşkusunu gönüllerince yaşamaları temennisi ile çocuklarımızın Bayramını kutladık. Bu programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.