Liseler şarkılarıyla yarıştı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin Soli Güneş Festivali çerçevesinde gerçekleştirdiği 4. Liselerarası Müzik Yarışması, final gecesiyle sona erdi.

Mezitli Belediyesinin düzenlediği ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği, 4. Liselerarası Müzik Yarışması final gecesiyle sona erdi. Kültür ve sanat kenti olan Mezitli'deki yarışmaya katılan gençler yeteneklerini sergilediler. Yarışmanın sonunda jüri üyelerinin oyları ile finale kalan guruplar çeşitli ödüller kazandı.

Liselerarası Müzik Yarışmasının her geçen yıl daha büyük ilgiyle karşılaştığına vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yarışmaya katılan gençlere pozitif ayrımcılık yapacağını belirterek, "23 Haziran'da başlayacak olan Soli Güneş Festivalimiz, 3 gün boyunca sürecek ve dolu dolu etkinliklerle renklenecek. Motive, Haluk Levent ve Simge gibi ünlü sanatçıların performanslarıyla Soli Arenada sahne alacakları festivalimize herkesi bekliyoruz. Siz gençlerle birlikte geleceğin daha da güzelleşeceğine inanıyorum ve hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Tarhan, yarışmayı kazanan Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nin ‘Pandoraband' gurubuna ödülünü ve 5 bin TL'lik çeki taktim etti. Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nin 'PandoraBand' adlı grubu etkileyici performanslarıyla jüriyi ve izleyicileri büyüleyerek birincilik ödülüne layık görüldü ve 5 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İkincilik ödülü ise yine Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nin 'Opia' adlı grubuna verildi ve 3 bin 500 TL'lik ödül kazandırdı. Üçüncülük ise İçel Anadolu Lisesi'nin 'Fora' adlı grubunun oldu ve 2 bin TL değerinde ödül aldı. Mansiyon ödülleri de yarışmada gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çeken diğer gruplara verildi. Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nin 'Overdose' adlı grubu, İçel Anadolu Lisesi'nin 'Tet Rocks' adlı grubu, ayrıca yine Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nin 'Coda' grubu ve Bilimkent Koleji'nin 'Bilimband' adlı grubu, 1.500 TL'lik mansiyon ödüllerini hak etti.