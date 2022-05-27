'Liseli gençlerden 'Münazara Yarışması'

Mersin'in Erdemli ilçesinde liselerarası 'İnsan mı doğaya hakim, doğa mı insana hakim?' konulu münazara yarışması yapıldı. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada liseli gençler kıyasıya yarıştı.

Erdemli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen münazara yarışmasında gençlere doğa bilinci aşılanırken, özgüvenlerinin de artması hedeflendi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen münazara yarışmasında gençler salonu tıklım tıklım doldurdu. Yarışmada ekipler, savundukları ya da karşı çıktıkları görüş hakkındaki bilgilerine, hitabet gücüne, vücut dilini kullanma becerilerine ve ikna kabiliyetlerine göre değerlendirildi.

Öğretmen ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı liseli gençler, görüşleriyle ve kürsüde sergiledikleri hitabet yetenekleriyle izleyenlerden tam not aldı. Heyecan fırtınasının estiği finalin sonunda şampiyonluğa Erdemli Anadolu Lisesi ulaştı.

Öte yandan dereceye giren öğrenciler, Erdemli Belediyesi tarafından tablet ve akıllı saatlerle ödüllendirilirken, programa Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Dölek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, aileler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.