Liseli gençlerin girişimcilik fikirleri ödüllendirildi

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu koordinatörlüğünde yürütülen 'Fikir Otobüsü Lise Projesi Ödül Töreni'nde dereceye giren genç girişimciler ödüllendirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı tarafından desteklenen, MTSO, TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu, Mersin Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Fikir Otobüsü Lise Projesi Ödül Töreni, MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'nde bulunan Genç Girişimci Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tören öncesi MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper ile birlikte projelerin tanıtıldığı stantları ziyaret eden MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Hedef, girişimcilik fikrini erken yaşta kazandırmak”

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper, törende yaptığı konuşmada, 'Fikir Otobüsü Projesi'nin 2015 yılında üniversite öğrencileri ve mezunlara yönelik başlatıldığını hatırlatarak, bu alanda ciddi bir yol kat ettiklerini söyledi. Bugüne kadar bin 500'den fazla girişimci adayının başvurduğunu ve 3 tanesinin ön kuluçkaya yerleşerek fatura keser duruma geldiğini bildiren Kiper, girişimcilik ekosistemine ciddi katkılar sağladıklarını vurguladı. Fikir Otobüsü Lise ile de girişimcilik bilincini erken yaşta kazandırmak istediklerine değinen Kiper, “Lise seviyesindeki öğrencilerin yenilikçi iş fikri temelli düşünme becerilerine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

“Proje sayısının 100'leri aşmasını bekliyoruz”

İnsanların hayal ettiği sürece yaşayacağını vurgulayan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, 20 projeyi büyük bir özgüven ve medeni cesaretle hazırlayıp sunan tüm gençleri tebrik etti. Ancak bu sayının yeterli olmadığını, önümüzdeki süreçte proje sayısının 100'leri aşmasını beklediklerini kaydeden Kızıltan, “Bunu da yine siz gençler sağlayacaksınız. Burada yaşadığınız deneyimleri tüm arkadaşlarınıza anlatarak onların da katılımını sağlayın. Hepinizin hayali bizler için önemli. Kendimize, ülkemize,

hayallerimize güveneceğiz. Hiç ummadığımız hayallerden çok başarılı projeler çıkabilir. Hayallerinizin arkasında durun” diye konuştu.

Girişimciliğin temelinde cesaret bulunduğunu vurgulayan Kızıltan, "Kendinize ve fikirlerinize güvenin. Hayallerinizin peşinden gidin” tavsiyesinde bulundu.

“Bu imkanlar hiçbir şehirde yok”

İçinde bulundukları girişimcilik merkezi modelinin bir benzerinin diğer illerde bulunmadığını anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, bu imkanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bin 300 civarında okul olan bir şehirde 20 projenin yeterli olmayacağına değinen Koca, ilk yıl olması nedeniyle sayının az olduğunu, ancak gelecek yıllarda bu rakamların artacağına inandığını söyledi. Koca, “Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Buranın daha aktif hale gelmesi en büyük arzumuz. Öğrencilerimiz ile öğretmenlerinin bilgilerini, tecrübelerini burada paylaşıp şehrin sanayisine, teknoloji yatırımına katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu proje bize gurur veriyor”

Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar ise Kalkınma Bakanlığı desteği ile kurulan Genç Girişimci Merkezi'nde böylesi bir tören düzenlenmesinden büyük gurur duyduğunu söyledi. “Genç Girişimci Merkezini üniversite adına kurduk ama tüm şehirle paylaşmak, Mersin'e hizmet vermek istiyoruz” diyen Yaşar, binanın her yıl projelerle dolup taşmasının en büyük beklentileri olduğunu söyledi.