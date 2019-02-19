Lojistik komiteleri ortak çalışma grubu oluşturuyor

Sektör sorunlarının tek elden takip edilmesi adına güç birliği yapmak isteyen sektör temsilcileri, önceliği lojistik merkez kurulumuna verecek.

MTSO Yönetim Kurulu üyesi İsa Çani başkanlığında MTSO 17 No'lu Yolcu Taşımacılığı, 19 No'lu Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı, 20 No'lu Uluslararası Yük ve Eşya Taşımacılığı ile 41 No'lu Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri ortak toplantı düzenledi. Toplantı sonunda değerlendirme yapan İsa Çani, lojistik sektörünün kent ekonomisi adına önemine dikkat çekerek, “Çok önemli bir sektör olmamıza rağmen sesimizi istediğimiz ölçüde duyurmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle lojistik çalışma grubu çatısı altında güç birliğine gitme kararı aldık” dedi.

Türkiye genelinde uluslararası alanda faaliyet gösteren lojistik sektör temsilcilerinin yaklaşık yüzde 18'inin Mersin'de yer aldığını kaydeden Çani, “Türkiye genelindeki firmaların 2018 yılında ülkeye döviz girdisi 14 milyar dolar civarında. Bu firmaların yüzde 18'inin Mersin'de olduğu göz önünde bulundurulacak olursa ülke ve kent ekonomisine katkımızın 2 milyar doların üzerinde olduğu söylenebilir. Lojistik sektöründe yalnızca uluslararası taşıma firmaları yer almıyor. Konteyner taşıyıcıları, dökme yük taşıyıcıları, deniz ve demir yolu taşımacılığı, gümrükleme hizmetleri, depolama hizmetleri ve sanayiciler lojistik sektörü içinde yer alıyor. Kısacası lojistik, Mersin ekonomisine çok geniş yelpazede katkı sağlayan önemli bir sektör. Ama maalesef Mersin kamuoyu hala bu sektörün gücünün farkında değil. Sektör temsilcilerine hala kamyoncu gözüyle bakılıyor ve sorunlarının çözümüne yönelik beklenen adımlar atılmıyor. Biz de bu sorunun çözümü için güç birliğine gitme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Toplantıda gerek mevcut nakliyeciler sitesinin durumu ve konumu gerekse Mersin Limanı'nın alternatifi bulunmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıların konuşulduğuna değinen Çani, "Bu nedenle önceliğimiz bir türlü yapılamayan Lojistik Merkez Projesi'ni harekete geçirmek olacak. Bunun için güçlü lobi çalışmaları yürütmek istiyoruz. Merkezin kurulması ile birlikte hem sektöre bir düzen gelecek hem bahsettiğim güç birliği daha rahat yakalanacak daha sağlıklı bir şehirleşme gerçekleşecek. Bu nedenle göreve gelecek yerel yöneticilerden ilk beklentimiz yer tahsisi noktasında yardımcı olmasıdır. Böyle bir adım, hem kent trafiğini rahatlatacak hem de kent ekonomisine önemli bir destek sağlayacaktır" diye konuştu.

Sektörün istihdama katkısının da ciddi boyutlarda olduğuna dikkat çeken Çani, 60-70 bin çalışanla kent ekonomisine katkı sağladıklarını anlattı. Lojistik merkez ile birlikte bu rakamın çok daha yukarılara çıkabileceğini anlatan Çani, komiteler olarak konunun üzerine kararlılıkla gideceklerini söyledi.