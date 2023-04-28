Lösemili çocukların aileleri Akdeniz'de buluşturuldu

Akdeniz İlçe Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana Ofisince, ‘Lösemiyle Yolculuk Projesi' adıyla bir panel düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa lösemi ve kanser hastaları ve aileleri katıldı. LÖSEV Adana Sosyal Hizmet sorumlusu Gül Şahin panelde, lösemi ve kansere yeni yakalanan çocukların ailelerine, LÖSEV'in yardım süreçleri ile ilgili bilgiler aktardı. Panelde LÖSEV'e kayıtlı ve lösemiyle mücadele sürecine katılmış ve verilen destekle hastalık sürecini atlatmış aileler de söz alarak, projenin kendilerine pozitif katkıları ile ilgili bilgiler verdiler.

Akdeniz Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Gülnihal Bilim ise kanser süreci ve sonrasında psiko-sosyal mücadele hakkında bilgiler verdi. Bilim, "Kanser tedavi süreci, tedavi ekibi, hasta yakınları ve hasta arasında uzun soluklu ve birlikte göğüslenen bir mücadele sürecini içerir. İşte tam bu noktada, psiko-onkoloji alanının çalışmaları ve desteği süreç içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Kanserin, hastaların, onların ailelerinin, aile yakınlarının, tedavi ekibinin üzerinde oluşturduğu psikolojik etkiyi araştıran ve bu sürecin içerisinde bulunan kişilere doğru psikolojik desteği sağlayan bilim dalına psiko-onkoloji denir" dedi.

Panel, fotoğraf çekiminin ardından, ailelere LÖSEV tarafından hazırlanan ‘mutlu et' paketlerinin verilmesi ile sona erdi.