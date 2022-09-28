Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nin işbirliğinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) başlattığı “Lösemiyle Yolculuk" projesi çerçevesinde, uzmanların katılımıyla hastalıkta erken teşhisin önemi ve tedavi süreciyle ilgili bilgilendirici bir panel düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen panele, Uzman Psikolog Gülnihal Bilim, Mersin Üniversitesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydan Akdeniz, LÖSEV Adana İl Sorumlusu Betül Özgüven ve diyetisyen Nimet Meltem Gök'ün yanı sıra lösemi ile mücadele eden hastalar ve aileleri katıldı. Panelde, lösemi ve kansere yeni yakalanan çocukların ailelerine, LÖSEV'in yardım süreçleri ile ilgili çeşitli bilgiler aktarıldı. Panelde LÖSEV'e kayıtlı ve hastalığı atlatmış bazı hastalar ve ebeveynleri de yaşadıklarını anlattı. Lösemi ve kanser sürecinde aileleri neler beklediği konusunda da bilgilerin verildiği panelde, kanser sürecinde düzenli beslenmenin önemine dikkat çekildi.

“Hastalar için kalıcı çözümler üretiyoruz”

LÖSEV Adana İl Sorumlusu Betül Özgüven sunumunda sadece çocuklar değil, erişkin kanser hastalarına da ulaşıp yardım ve destek sağladıklarını söyledi. Özgüven, "Kamu yararına çalışan bir vakıf olarak, gönüllülerimiz ve bağışçılarımızla beraber hastalarımız için kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Lösemili ve kanser hastası çocuklar ve erişkinler için de sağlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ve psikolojik destekler de sağlıyoruz” dedi.

Lösemiyi yenen Tuncay Avcı adlı genç de sebze veya meyvelerde kullanılan çeşitli kimyasallar, cep telefonundan su içilen şişelere kadar yüzlerce etmenden dolayı çocukların hastalıkla karşılaşma oranının arttığına dikkat çekti. Avcı, "Günümüzde LÖSEV'in Adana LÖSANTE Hastanesi'nde yüzde 90+4 iyileşme oranlarına ulaşılabilmektedir. Bu süreçte en büyük silahımız olan umudumuza sıkı sıkı sarılıp, tüm inancımızla savaşıp sağlığımıza kavuşacağız” diye konuştu.

“Stres, kanserin en ciddi tetikleyicilerinden biri”

Uzman Psikolog Gülnihal Bilim paneldeki sunumunda, kansere yol açan birçok farklı etmen olduğunu belirtti, kanserle mücadelede psikolojik destek ve moralin önemine işaret etti. Bilim, “Şöyle bir inancımız var, adil dünya inancı. Bu hepimizde var. Bu adil dünya inancı der ki biz hayatta ne yaparsak yapalım, olumlu ya da olumsuz, onun karşılığını bir şekilde mutlaka görürüz. Ama aslında, onun karşılığını görmek değil, burada yaşanan şey. Kansere yakalanmanın birçok sebebi olabilir, kötü bir insan olduğumuz veya kötülük yaptığımızı düşündüğümüz için kansere yakalanmıyoruz. Kanserin birçok fizyolojik ve psikolojik temelleri var ki araştırmalar, stresin kanseri ciddi şekilde tetiklediğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

Panelin devamında diyetisyen Nimet Meltem Gök de aileler ve kanserle mücadele eden çocuklar için ‘Lösemide Beslenme' konulu bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar da güçlükleri yenmenin en etkili silahının ‘sevgi' olduğunu vurguladı, hastalıkla mücadele bilinçli hareket etmenin önemine işaret etti.