LÖSEV yeleği giyip, maske takarak meclis toplantısını yaptılar

Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile meclis üyeleri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla meclis toplantısında farkındalık oluşturmak için LÖSEV yeleği giyip, maske taktılar.

Tarsus Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti. Başkan Bozdoğan ile meclis üyeleri Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek amacıyla meclis toplantısına maske takıp, LÖSEV yeleği giyerek katıldı. Toplantıda konuşan Bozdoğan, "Çocuklar ölmesin, yaşayabilsinler diye farkındalık oluşturmak için her gün bir etkinlik düzenledik. Hepinizin kan vererek bir donör olması bu çocuklarımızın hayatlarının kurtulması için çok önemli. İkinci olarak da ailelerin, insanlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi ile lösemiden ötürü yaşanan çocuk kayıplarının önüne geçebiliriz. Bir damla kanla yapılacak olan yayma ya da kan formülüyle erken teşhis konulan bir hastalık lösemi. Farkındalık oluşturabilmek için de böyle bir uygulama yaptık" dedi.

Toplantıda 7 gündem maddesi ile komisyondan gelen 2 evrağın görüşüldüğü mecliste, Kızılçukur Mahallesinde bulunan köy odası ve arsası niteliğindeki taşınmazın, kütüphane hizmeti kullanılmak üzere 10 yıllığına Tarsus İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne verilmesi ve mülkiyeti Tarsus Belediyesi'ne ait “Tarsus Tarihi Kent Merkezi Roma Dönemi Kalıntıları Kazı Alanı ve Yakın Çevresi Koruma ve Geliştirme Projesi” Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesi meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Görüşülen maddeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inin (KKTC) ilanı ve Cumhuriyet Bayramı kapsamında gazilere moral sağlamak için 13-15 Kasım tarihlerinde Bozdoğan ile birlikte Tarsus'ta bulunan gazi ve eşlerinin KKTC'ye götürülmesine ve burada yapılacak harcamaların belediye bütçesinden karşılanması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda yatırım ve cari borçlarının karşılanması, esnaflara olan borcun ödenmesi ve mevcut banka borçlarının yapılandırması amacıyla 1.20 faiz oranıyla 10 Milyon lira kredi kullanımı için Belediye Başkanı Bozdoğan'a yetki verilmesi meclis üyelerince oy çokluğuyla kabul edildi.

Komisyondan gelen tekliflerinde görüşüldüğü mecliste, somun ekmek fırınları ile unlu mamül imal eden yerlerin faaliyet gösteren adreslerde doğalgaz altyapısı tamamlanan iş yerlerinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yakıt türü olarak doğalgaz veya elektrikli fırınlarda üretime geçilmesi, verilen süre içerisinde belirtilen şartlara uygun hale getiremeyen iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi oy birliğiyle kabul edilirken, pide, pişirim ve simit fırınları için de yeniden inceleme yapılarak komisyonun ileri bir tarihe tekrardan toplanmasına karar verildi.

Toplantının dilek ve temenni bölümünde söz alan meclis üyeleri Lösemili Çocuk Hastası kapsamında farkındalık için Başkan Bozdoğan'a teşekkürlerini ileterek, lösemili ile ilgili görüşlerini bildirdi.