Ludmil Angelov'dan Mersin'de klasik müzik şöleni

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Mersinli sanatseverlere unutulmaz bir klasik müzik şöleni sundu.

Şef Davide Damiani yönetiminde Festival Orkestrasının eşlik ettiği konser, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak yer aldı. Konserde, Gershwin'in 'Rhapsody in Blue' ve '3 Preludes', Ravel'in 'Bolero' eserleri seslendirildi. Konser sonunda Ludmil Angelov, Chopin'in op. 10 no.3 Piyano Etüdü'nü bis olarak seslendirdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçılara çiçek takdim edildi.