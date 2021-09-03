Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi

Mersin'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, polis ekipleri gence adli işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi 100040 Sokak içinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan S.Ç. isimli genç, gece saatlerinde yaşadığı evi ateşe vererek, kendine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, genç bir süre ikna edilmeye çalışıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de genci gözaltına aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, sadece maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç hakkında adli işlem yapıldı.