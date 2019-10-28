Mağarada daldı, tek nefeste 100 metre gitti, dünya rekoru kırdı

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'de buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası'na dalış yaparak, tek nefeste 100 metre gitti ve mağara dalışında kadınlar paletsiz dünya rekorunu kırdı.

Gilindire Mağarası'nda, 'Paletsiz Kategori'de rekor denemesi gerçekleştiren milli sporcu Şahika Ercümen, bu alanda kadınlar paletsiz dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak dünyada ilk kez bir mağarada tek nefeste 100 metre su altından gitmeyi başardı.

Dünya dalış rekortmeni Ercümen, mağara dalışında dünya rekoru kırmak için buzul döneminden kalıntılar taşıyan ve dünyanın en özel yerlerinden biri olan Mersin'deki Gilindire Mağarası'na daldı. Kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi hedefleyen Şahika Ercümen, rekor denemesini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ithafen; bayrak uğruna canını ortaya koyan Mehmetçikler için tuttu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen rekor denemesini, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi.

Su altında tek nefeste 100 metre gitti

Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Aynalıgöl olarak da bilinen, toplam 555 metre uzunluğa, 46 metre derinliğe sahip Gilindire Mağarası'nda, her türden damlataş oluşumları arasında rekor denemesini gerçekleştirdi. Şahika Ercümen'in buzul döneminden kalıntılar arasındaki dalışı öncesinde tüm önlemler alındı. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı kapsamında iki yabancı uluslararası gözlemcinin gözetiminde, mağaranın dibindeki 25 metrelik suya dalışını gerçekleştiren Ercümen, tek nefeste iki kez gidiş geliş yaparak, hedefi olan 100 metreyi 2 dakika 5 saniyede tamamladı.

Rekoru, Guinnes Hakemi Mervan Al Hariri tarafından onaylanan Ercümen, böylece mağarada, 'Paletsiz Kategori'de daha önce 90 metreyle bir Japon sporcuda olan rekoru 100 metreyle kırdı.

Ercümen: "Rekor kırdığımız için çok mutluyum"

Şahika Ercümen, daha sonra kendisi için Gilindire Mağarası girişinde düzenlenen törene katıldı. Alkışlar içinde salona giren Ercümen'i, Vali Su ve protokol üyeleri bir kez daha kutladı. Bu esnada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Ercümen'i cep telefonundan arayarak başarısını kutladı.

Milli sporcu, törende yaptığı konuşmada, heyecanının hala devam ettiğini söyleyerek, "Suyun altına girmeden önce biraz stresliydim, heyecanlıydım. Üzerimde çok büyük bir sorumluluk hissettim, çünkü bunu Cumhuriyetimize, Mehmetçik'e ithafen kıracağımız bir rekor olarak anons ettik. Ama aynı zamanda çok büyük bir güç de hissettim arkamda, çok güzel mesajlar, destekler aldım. O yüzden rekor kırdığımız için çok çok mutluyum. Tabii bu bir ekip çalışması, çok kalabalık bir ekibiz" dedi.

"Ülkemizin adını dünyaya duyurabileceğimiz için çok gururluyum"

Rekor denemesinde kendisine destek veren herkese teşekkür eden Ercümen, "Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanım Varank ile Gençlik ve Spor Bakanım Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu hayalimi paylaştığımda onlar da en az benim kadar heyecanlandılar. 'Biz de yanındayız. Türkiye'nin böyle özel bir yerini tanıtman bizler için de çok önemli' dediler. Bu rekorun en büyük amaçlarından birisi de ülkemizin keşfedilmemiş yerlerini dünya rekoruyla tüm dünyaya tanıtmak. O yüzden dünya rekorunu ülkemize getirdiğimiz ve ülkemizin adını duyurabileceğimiz için ayrıca mutlu ve gururluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılar devam edecek" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Uluslararası Hakem Hariri, Şahika Ercümen'in rekorunu onaylayarak, "Rekor çok açık ve tamam. Paletsiz mağara dalışı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ise Ercümen'in konsantrasyonunun ve tekniğinin mükemmel olduğunu, dünya rekorunu da kırdığını belirterek, rekorun Mersin'de gerçekleştirilmesinin de kentin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Bu anlamda Ercümen'e son derece müteşekkir olduklarını vurgulayan Seçer, sporcuyu kutladı.

Vali Su da bugün hep birlikte çok önemli bir rekora şahitlik ettiklerini dile getirdi. Su, "Dünya rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen, bugün dünyanın 8. harikası diyebileceğimiz Gilindire Mağaramızda müthiş bir rekora imza attı. Şahika hanımı tebrik ediyorum, Allah nazardan saklasın, nice rekorlara diyorum. Bu rekor, aynı zaman Cumhuriyetimizin 96. yılında cumhuriyetimize ve kahraman Mehmetçik'imize ithaf edilmiş bir rekor olması açısından da son derece anlamlı. Bu rekora tanıklık etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İhsan Su tarafından Ercümen'e çeşitli hediyeler ve çiçek verildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan da Şahika Ercümen'i fahri hemşehri ilan ederek, adına düzenlenmiş sembolik bir nüfus cüzdanı armağan etti.