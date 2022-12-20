Mağarada keçi kurtarma operasyonu

Mersin'in Anamur ilçesinde 20 metre derinlikteki mağaraya düşen keçiyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Kızılaliler Mahallesi Suludere mevkisinde yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Adem ve Eray Kılıç kardeşler bir haftadır kayıp olan keçilerini bulmak için otlatma yaptıkları bölgede komşularıyla birlikte arama yaptı. Arama esnasında kayıp keçilerinin yaklaşık 20 metre derinlikte bir mağaraya düştüğünü ve keçinin hayatta olduğunu fark ettiler. Kılıç kardeşler kendilerine katılan 5 kişinin de yardımıyla mağaraya merdiven ve iple inip, keçiyi bir çuval yardımıyla uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden çıkarmayı başardı.

Keçi sahibi Adem Kılıç, "Kayıp olan keçimizi 20 metre civarında derinliğe sahip bir mağarada yedi gün sonra bulduk, şükür. Kendi imkanlarımızla 7 kişilik bir ekiple keçimizi kurtardık. Eşten dosttan Allah razı olsun" dedi.

Keçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.