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Mağarada mahsur kalan 4 genç, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı

Mersin’in Gülnar ilçesinde gezmek için girdikleri mağarada, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan üniversiteli 4 genç, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde gezmek için girdikleri mağarada, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan üniversiteli 4 genç, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gülnar ilçesinin deniz kıyısında bulunan Yanışlı Mağarasına gezmek için giren üniversite öğrencisi 4 genç, denizdeki su seviyesinin yükselmesi üzerine bulundukları yerde mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen gençlerin kurtarılması için jandarma, sahil güvenlik ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin ortak çalışması sonucu 4 genç, halat sarkıtılarak bulundukları yerden kurtarıldı.


Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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