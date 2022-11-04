Mahalle mutfaklarının sayısı 37'ye ulaştı

Mahalle mutfağı uygulamasını tüm Mersinlilere ulaşacak şekilde, mümkün olduğunca yaygınlaştırma düşüncesinde olduklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Mahalle mutfağı ile 31 noktada hizmet veriyorduk. 6 noktada açtığımız yeni mutfaklarla birlikte, bu sayıyı 37'ye çıkardık. Bunlardan biri olan ve yoğun göç alan Seymenli Mahallesi'nde de uygulamamızı başlattık. Mahalle mutfaklarımızı tüm hemşehrilerimize ulaşacak şekilde yaygınlaştırmak düşüncesindeyiz. 3,5 liraya 3 çeşit yemeği, ihtiyacı olan herkes alsın, bir öğününü bu şekilde karşılasın diye düşünüyoruz. Mersin'de 20 nokta, Tarsus'ta 14 nokta ve Erdemli'de 3 noktada hizmetlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Mahalle mutfağının, mahallelerine gelmesinden ötürü memnun olduklarını söyleyen Leman Sargıgül ise insanların hayat pahalılığından dolayı geçinmekte zorlandıklarını belirterek, “Vatandaş, hayat şartlarından dolayı geçinemiyor. Büyük bir hizmet aslında. İnsanlar ucuz fiyata doyabiliyor ve ihtiyacını karşılayabiliyor. Halk olarak Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyor ve böyle şeylerin devamını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Birçok evde gıdaya erişim konusunda sorunlar yaşandığını ve Büyükşehir tarafından sunulan bu hizmetin çok anlamlı olduğunu ifade eden Mehmet Tülü isimli emekli vatandaş da “Bu hizmetler güzel. Parasız olan veya asgari ücretle geçinen çok kişi var. Ekmek yetiştiremiyorlar adamlar. Bu enflasyon şartlarında bir de çocuklarını okutuyorlar. Ben çocuklarımı okuttum, şimdi olsa hayatta altından kalkamazdım” dedi.