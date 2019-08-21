Mahalleler Arası Fındıkpınarı Futbol Turnuvası heyecanı sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve bu yıl 4'üncüsü yapılan Mahalleler Arası Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası devam ediyor. “30 Ağustos Zafer Kupası” kapsamında düzenlenen ve 29 Haziran'da ilk müsabakası gerçekleşen turnuvanın finali ise 1 Eylül'de yapılacak.

Bu yıl Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut anısına düzenlenen turnuvaya 28 takım katılıyor. Fındıkpınarı Futbol Sahası'nda oynanan ve kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvaya bölge halkı ve çevre mahalleler yoğun ilgi gösteriyor. Turnuvanın yarı final maçları 24 Ağustos'ta Kuyuluk-Değirmençay, 25 Ağustos'ta Emirler-Çavak takımları arasında gerçekleşecek. Turnuvanın final karşılaşması ise 1 Eylül'de oynanacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mahalle ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu gittiği Fındıkpınarı Mahallesinde turnuva kapsamında oynanan Çavak ve Çavuşlu karşılaşmasının başlangıç vuruşunu gerçekleştirmişti. Seçer, seyirci tribününe geçerek karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izlemişti.

İlk müsabaka 29 Haziran'da gerçekleşti

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sporun birleştirici gücü göz önünde bulundurularak düzenlenen turnuva, 29 Haziran'da Kuyuluk-Doğançay arasında oynanan karşılaşmayla başlamıştı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut anısına gerçekleşen turnuvanın ilk maçında başlama vuruşunu şehit astsubayın annesi Rabia Bulut yapmıştı.

28 mahalle takımı kıyasıya mücadele ediyor

Kıyasıya mücadelelere sahne olan ve 28 takımın katıldığı turnuvada A Grubunda Kuyuluk, Davultepe, Karaisalı, Menteş, Takanlı, Doğançay ve Çiftlik; B Grubunda Zeybekler, Turunçlu, Yüksekoluk, Değirmençay, Çevlik, Kaleköy ve Kavaklıpınar; C Grubunda Uzunkaş, Akarca, Kocayer, Kuzucu, Tepeköy, Gökçebelen ve Çavuşlu; D Grubunda ise Çavak, Fındıkpınarı, Emirler, Bozön, Kocavilayet, Karahacılı ve Arslanköy yer alıyor. Turnuvaya, 2018 yılında yarı finalist ve finalist olan Kuyuluk, Uzunkaş, Zeybekler ve Çavak takımları seri başı olarak katılıyor.

Final 1 Eylül'de yapılacak

Her hafta cumartesi ve pazar günleri oynanan maçlarla gerçekleşen turnuvanın çeyrek finali 17-18 Ağustos'ta yapıldı. Turnuvanın yarı finali 24-25 Ağustos'ta, final karşılaşması ise 1 Eylül'de gerçekleşecek.

Turnuva sonunda düzenlenen tören ile kazanan takımlar ödüllendirilecek. Birinci olan takıma 2 tam altın, ikinci olan takıma 1 tam, 1 yarım altın, üçüncü olan takıma ise 1 tam altın verilecek. Ayrıca, turnuva sonunda Turnuva Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek olan en iyi kaleciye kaleci eldiveni, gol kralına krampon, en iyi kenar yöneticisine eşofman takımı ve en centilmen takıma ise centilmenlik kupası verilecek.