Mahalleli yollarına asfalt istiyor

Mersin'in Mut ilçesinde alt yapı çalışmalarının yapıldığı Merkez Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokakların yağışlar nedeniyle zarar gördüğünü ve araçların geçişini zorlaştırdığını belirten mahalle muhtarları, üst yapı çalışmalarının da bir an önce yapılmasını istediler.

Pınarbaşı, Yazıalanı, Cumhuriyet ve Güllük mahalle muhtarı, konuyla ilgili gazetecilere yaptıkları açıklamada, şehrin en işlek cadde ve sokaklarının yer aldığı Merkez Mahallesi'ndeki yolların bir an önce asfaltlanmasını talep ettiler. Mahalle sakinleri ve esnaftan bu konuda yoğun şikayet aldıklarını ifade eden muhtarlar, belediye yetkililerinden soruna çözüm bulmalarını istediler.

Muhtarlar adına basın açıklaması yapan Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Yusuf Köğce, “3 ay öncesinde Pınarbaşı, Güllük ve Cumhuriyet mahallesinde alt yapı çalışması yapılmaya başlandı. Çalışmadan sonra yollarımız berbat oldu. Bu mahalleden bin 500 civarında öğrenci gelip geçiyor. Esnaf mağdur, yollarımızın bir an önce yapılıp vatandaşa uygun hale getirilmesi bekliyoruz. 5-6 aydır yollarımız böyle. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemize gerçekleştirdiği alt yapı yatırımlarından son derece memnunuz, ancak üst yapıdaki bu sıkıntıların da bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi.