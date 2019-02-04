'Mahir Eller Projesi' ile 3 bin kişiye istihdam sağlanacak

MERSİN (İHA) – TOBB öncülüğünde, TEPAV ortaklığında aralarında Mersin'in de bulunduğu 12 ilde hayata geçirilen “Mahir Eller Projesi” ile 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek, 15 bin kişinin mesleki yetkinliği belgelendirilecek ve 3 bin kişiye istihdam sağlanacak. Hedef kitlesini Suriyeliler ve mesleği olup belgelendiremeyen vatandaşların oluşturduğu projenin finansmanı AB tarafından karşılanacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde gerçekleştirilecek Mahir Eller Projesi, Mersin'de de hayata geçiyor. Proje, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerindeki ticaret ve sanayi odaları işbirliğinde uygulamaya geçirilecek. İki yıl sürecek, 3 bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiği, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Mahir Eller Projesi, Mersin'de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliği ile yürütülecek.

“Mersin, en fazla Suriyeli göçü alan kentler arasında 6'ncı sırada”

Projenin tanıtımı, MTSO konferans salonunda gerçekleştirildi. Tanıtımın açış konuşmasını yapan MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, Türkiye'nin son birkaç yılda ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu göç dalgası içinde en fazla göçe maruz kalan kentler arasında Mersin'in 6'ncı sırada bulunduğuna dikkat çeken Bucuge, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Ocak 2019 verilerine göre, Türkiye'de kayıt altında 3 milyon 632 bin 622 Suriyeli bulunduğuna işaret eden Bucuge, “Ülkemiz, Avrupa'daki birçok ülkeden daha kalabalık bir göç almıştır. Bu çok ciddi sorundur. Ciddi planlama gerekir, birlikte kurumlar arası diyalog gerektirir. Göçle gelen nüfus bu kadar yoğunken, ülkemiz de ciddi bir ekonomik sınav vermektedir. Bu ekonomik sınavı özel sektör elinden geldiği kadar desteklemekte, elinden geleni de yapmaktadır” dedi.

“3 bin kişinin istihdamı hedefleniyor”

Öte yandan, güncel işsizlik oranının yüzde 11'lerde seyrettiği Türkiye'de, özel sektörün istihdam seferberliğine omuz verdiğini belirten Bucuge, “Mahir Eller Projesi de bu gayretin bir parçası olarak nitelendirilebilir. Bir taraftan nitelikli işgücü sıkıntısı çekerken aynı zamanda mesleki beceriye sahip olmasına rağmen bu becerisini belgeleyebilecek imkanı olmayan bireylerin istihdamına yönelik bu projenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Proje hem Türk vatandaşları hem de geçici koruma altındaki Suriyelilerin mesleki becerilerini belgelendirmelerini sağlayacak. Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 12 ilde ticaret ve sanayi odaları çatısında yürütülen proje ile toplam 30 bin kişinin beceri haritasının çıkarılması hedefleniyor. Bu kişiler arasında mesleki belgelendirme sınavına girecek 20 bin kişi belirlenecek ve sonunda 3 bin kişinin istihdamı hedefleniyor” diye konuştu.

İstihdam teşviki için çalışma izni almaktan doğacak mali ve istihdam edilecek kişinin işveren primi ile sigortasının 6 ay proje bütçesinden karşılanacağını ifade eden Bucuge, projenin, işverenlere nitelikli bilgi ve beceriye sahip mesleki yeterlilik belgesi bulunan işgücüne ulaşmasını sağlayacağını vurguladı.

“Proje ile mesleki yeterliliği olan ve daha iyi çalışma koşulu arayan insanlara dokunmayı hedefliyoruz”

Tanıtımda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun video mesajına da yer verildi. Hisarcıklıoğlu mesajında, Mahir Eller Projesi'nin de beşeri gelişim projesi olduğunu söyledi. Projenin, yerel ve ulusal ekonomik gelişime katkı sağlamayı öngören bir proje olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “İşsiz gençlere mesleki beceri kazandırarak istihdama olanak sağlayacak bir proje. Genç işsizlerin dinamizmini iş yerinin ihtiyacına göre entegre edecek bir proje. Bu proje ile mesleki yeterliliği olan ve daha iyi çalışma koşulu arayan insanlara dokunmayı hedefliyoruz. İşinin erbabı olanlara bunu kanıtlama, tescilleme imkanı sunuyoruz. Projeye katılanlar hem daha rahat iş bulup hem de ülkemize katkı sağlayacak. Proje sonunda 3 bin kardeşimize istihdam imkanı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“30 bin kişinin mesleki beceri haritası belirlenecek”

Projenin Yerel Oda Koordinatörü Sinem Çam ise projenin detaylarını anlattı. İki yıl sürecek olan projenin hedef kitlesini vatandaşlar ve geçici koruma altındaki Suriyeli bireylerin oluşturduğu bilgisini veren Çam, “Projenin amacı, mevcutta mesleki becerisi bulunan ama bunu belgelendirme fırsatı bulamayan kişilerin mesleklerinin belgelendirilmesi ve istihdam edilebilirliklerini artırmak. Proje çerçevesinde Mersin'de işgücü piyasası ihtiyaç analizi yapıyoruz. Böylece ilimizdeki bireylerin genel itibariyle sahip oldukları becerileri haritalandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, mesleği bulunan ama mesleği belgelendirilmemiş kişilerin profil analizini yapıyoruz. Şu ana kadar Mersin özelinde 800 kişiye anket uyguladık ve devam ediyoruz. İlimizdeki firmaların beceri talepleri ve vatandaşlarımızın ve Suriyeli bireylerin mesleki becerilerinin analizi yapılacak. 12 ilde toplam 30 bin kişinin mesleki beceri haritası belirlenecek. 20 bin kişinin mesleki yeterlilik kurumu sınavlarına girmesi ve 15 bin kişinin mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi hedefleniyor” dedi.