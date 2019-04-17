‘Mahir Eller Projesi', mesleki teknik lise mezunlarını hedefine aldı

“Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla aralarında Mersin'in de bulunduğu 12 ilde yürütülen ‘Mahir Eller Projesi' ile mesleki ve teknik lise mezunlarının Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları teşvik edilecek. 30 bin kişiye ulaşılması planlanan ve 3 bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde, Mersin'deki meslek liselerinin yöneticileri bilgilendirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığıyla yürütülen ‘Mahir Eller Projesi', meslek teknik lisesi mezunlarını, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya teşvik ediyor. MYK belgesi, ancak işin ehli olan kişilerin başarılı olabileceği bir sınav neticesinde elde edilebiliyor. Proje kapsamında MYK belgesi alan mesleki teknik lise mezunları, işveren buluşmaları kapsamında da iş bulmada bir adım öne geçecek. “Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla 12 ilde yürütülen “Mahir Eller Projesi” ile toplamda 30 bin kişiye ulaşılması planlanmaktadır. Proje ile bu kişilerin beceri haritasının çıkartılıp, mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

MTSO'nun, proje faaliyetleri kapsamında Ekim ayından itibaren toplam bin 287 kişinin beceri haritasını belirlediği Mahir Eller Projesi'nin hedef kitlelerinden birini ise mesleki ve teknik lise mezunları oluşturuyor. Bu kapsamda, Mersin, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin ve Şanlıurfa'dan oluşan 12 ildeki ticaret ve sanayi odalarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve mesleki ve teknik liselerin temsilcileri ile projeye ilişkin bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor.

Mesleki ve teknik lise yöneticilerine proje anlatıldı

Proje Mersin'deki meslek liseleri yöneticileri ve eğitimcilerinin katılımıyla proje yürütücülerinden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde Mahir Eller Mesleki Teknik Lise Toplantısı düzenlendi. Mesleki ve teknik liselerde eğitim görmekte olup 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde mezun olacak veya halihazırda mezun meslek lisesi öğrencilerinin projeye katılmalarını sağlamak ve mesleklerini belgelendirme olanağı sunmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, Mersin'deki 6 mesleki ve teknik lisenin yöneticileri ve öğretmenleri katıldı.

Mesleki Yeterlilik Belgesi pek çok avantaj sağlıyor

MTSO'dan yapılan açıklamada, mesleki teknik lise mezunlarının Mesleki Yeterlilik Belgesi almalarının pek çok avantaj sağladığına dikkat çekildi. Kendi alanı dışında başka bir alanda da uzmanlığı olan kişinin, MYK sınavına girerek ve ücretsiz olarak bu becerisini belgeleyerek alanında avantaj sahibi olduğu belirtilen açıklamada, “Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile teorik bilgisinin yanı sıra pratik bilgiye de sahip olduğunu gösteriyor. Bu belgeye sahip olanların okuldan işe geçiş sürecinin hızlanacağı, kendi alanındaki işlere olan ilgisinin artacağı öngörülüyor. Ayrıca, kendi ilindeki sanayi ve ticaret odalarında işverenler ile bir araya gelerek kendi bölüm mezunlarından bir adım öne geçiyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi ile bireyler, sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri daha iyi sergileyebiliyor; işverenler ise nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabiliyor ve teşvik imkanlarından daha kolay yararlanabiliyor. Bu anlamda Mahir Eller Projesi, nitelikli insan kaynağıyla tüketiciye sunulan ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor” denildi.