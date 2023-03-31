Mahkeme Raziye'nin katiline yine indirimsiz ceza verdi

Mersin'de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın istinaf mahkemesi tarafından bozulan davasında mahkeme, ilk kararında olduğu gibi yine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde 10 Ocak 2022 tarihinde sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay'ın yolunu kesen eski nişanlısı Barış Can U. çıkan tartışma sonrası genç kızı birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanmış ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nisan ayında tamamlanmış, hazırlanan iddianame 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianamede sanığın Raziye'yi uzun yıllardır sistematik bir şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğuna değinilerek, genç kızın gerek psikolojik, gerekse hukuki olarak verdiği mücadeleye delilleri ile birlikte detaylı olarak yer verilmişti.

28 Haziran 2022'de görülen davanın son duruşmasında karar çıkmış, mahkeme heyeti sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Ancak istinaf mahkemesine itiraz eden Barış Can U.'nun avukatının başvurusu kabul edilerek, davanın yeniden görülmesi istenildi. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada yeniden karar çıktı. Mahkeme heyeti, ilk kararında olduğu gibi Raziye Oskay'ın katil zanlısına kasten adam öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

"Aynı kararın çıkması bizlerin içini bir nebze olsun rahatlattı"

Yeniden aynı kararın verilmesiyle ilgili konuşan anne Fatma İsmet Oskay, kızının hiçbir günahı olmadığı halde işe gittiği sırada vahşice öldürüldüğünü dile getirdi. Zanlının kızını yıllarca rahat bırakmadığını söyleyen Oskay, "Kızım hep onun korkusuyla ömrünü yaşadı. Ondan kurtulmak için her şeyi yaptı ancak bir türlü başaramadı ve en son kızımı sokak ortasında canice öldürdü. Biz gözümüz gibi baktığımız kızımı toprağa verdik ama tek isteğimiz bu katilin hak ettiği cezayı almasıydı. Şükürler olsun ki adalet bir kez daha tecelli etti ve gereken cezayı mahkeme verdi. Bozulan kararın aynısının yeniden çıkması bizlerin içini bir nebze olsun rahatlattı. İnşallah o katile kızıma yaşattıklarını Rabbim ona yaşatır" dedi.