Mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin'de iki farklı olayda mahsur kalan 3 keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Parmakkurdu Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sürdüren Ahmet Örlek, hayvanlarını otlatırken 2 keçisinin sürüden ayrılarak kayadan düştüğünü ve düştükleri yerde mahsur kaldıklarını söyledi. Bunun üzerine haber verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgeye giderek iki keçiyi kurtardı. Bir başka kurtarma operasyonunda da yer alan ekipler, bu kez Tarsus İlçesi Karadirlik Mahallesi'nde yaşayan yetiştirici Adem Takan'ın 1 haftadır kayıp olan keçisinin uçurum kenarında mahsur kaldığını öğrendi. Olay yerine giden ekipler keçiyi kurtarıp sahibine teslim etti.

Kendi imkanlarıyla keçilerini kurtaramadığını belirten Ahmet Törlek, “1 hafta oldu. Açlıktan ölme derecesindeydiler. Mersin İtfaiye ekibimizi aradık. Keçilerimizi başarıyla kurtardık. Teşekkür ederim” dedi.

Keçisini kurtarmak için çabaladığını ama sonuç alamayınca Mersin itfaiyesini arayarak yardım istediğini dile getiren Adem Takan ise kısa süreli bir operasyonun ardından keçisini kurtararak kendisine teslim edildiğini ifade etti.