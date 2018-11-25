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Mantar toplarken kaybolan şahıs köylülerce bulundu

Mersin’de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam, köylüler tarafından bulundu.

Mersin'de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam, köylüler tarafından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 24 Kasım tarihinde oğlu ve torunu ile birlikte merkez Mezitli ilçesi Demirışık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar toplamaya giden Mehmet A., bir süre sonra kayboldu. Şahsın kaybolduğu ihbarı, yanındakiler tarafından jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.


AKUT Mersin ekibi ile AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürdüğü sırada, kaybolduğu bildirilen Mehmet A., gece saat 23.00 sıralarında Erçel köyü civarında vatandaşlar tarafından bulundu.


Ailesine teslim edilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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