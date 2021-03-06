Marangozhanede kadınlar için figürler üretiliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesine bağlı marangozhanede, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel figürler hazırlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marangoz atölyesinde üretilen figürler, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde meydanları süsleyecek. Figürler, usta eller tarafından pembe ve mor ağırlıklı renkler kullanılarak boyanıyor. Figürlerden bir melek kanatlı pano, bir salıncak ve bir tane de minik kelebeklerden oluşan kalp figürü Mersin merkezde Özgecan Aslan Barış Meydanında yer alacak. Hazırlanan salıncaklardan bir tanesi Mut ilçesine, melek kanatlı panolardan bir tanesi de Tarsus ilçesine yerleştirilecek.

“Emekçi kadınlara fotoğraf köşeleri yapıyoruz”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görevli heykeltıraş Okan Apak, “Marangozhanemizde ahşaptan bazı görsellerimiz var. Kadınların daha güzel hatırlanması için emekçi kadınlara fotoğraf köşeleri yapıyoruz. Mesela bir salıncak görselimiz, melek kanatlı figürümüz gibi bazı görsellerimiz olacak” dedi.

Marangozhane sorumlusu Murat Yıldırım, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, “Daha önceki çalışmalarımızda olduğu gibi 8 Mart'ın anısına da fotoğraf çekimi için yer yapıyoruz. Güzel bir çalışma oluyor. Normalde zaten bank, kamelya, piknik masası yapımı, bunlar standart işlerimiz. Ama böyle özel günlerde de özel çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.