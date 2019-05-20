Martı Timleri sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, gençlere çevre bilincini aşılamak, sağlıklı birey olarak yetişmelerini sağlamak ve bisiklet sporuna teşvik etmek amacıyla 'Martı Timleri'nin katılımıyla bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki etkinliğe, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, yeni kurulan 15 kişilik bisikletli 'Martı Timleri' ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar, amaçlarının, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde yeni kurulan bisiklet timleri ile birlikte, gençlere ve çocuklara çevre bilincini aşılamak, sağlıklı bir birey olarak yetişmelerini sağlamak ve onları bisiklet sporuna teşvik etmek olduğunu söyledi.

Bisikleti Martı Timleri görev başında

Akpınar, bunun yanında Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, 'Martılar' adlı altında özel kıyafetli 15 kişilik polis timleri kurulduğunu de belirterek, "Martı timlerimiz, Atatürk Parkı, Mersin Balıkçı Barınağı, Adnan Menderes Bulvarı, Marina ve Mezitli'deki Pompeipolis Antik Kenti'ne kadar olan bölgede görev yapacaklar. Özel kıyafetle donatılmış timlerimiz, özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşların yürüyüş yaptıkları sahil bandı ve yeşil alanlar ile parklar çevresinde devriye gezecekler. Bu personellerimiz vatandaşa daha yakın olarak her hangi bir olaya anında müdahale edebilecekler. Araçların giremediği yerlere girip, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için çalışacaklar. Ayrıca kapkaç ve benzeri olaylarda da 'Martı Temleri'nin kullanılması planlanmaktadır" dedi.

Akpınar'ın açıklamasının ardından etkinliğe katılan gençler ile polis ekipleri, sahilde sağlık yaşam için pedal çevirdi.