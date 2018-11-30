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Martıların yağmurlu havada görsel şöleni

Mersin’de dün gece başlayan yağmur etkili olurken, vatandaşların birçoğu hazırlıksız yakalandı.

Mersin'de dün gece başlayan yağmur etkili olurken, vatandaşların birçoğu hazırlıksız yakalandı. Sahillerde ise martılar, insanlara görsel şölen sunuyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beklediği yağmur Mersin'de dün gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz haftanın tamamını güneşli geçiren Mersin'de, dün geceden itibaren yağmur başladı. Gecenin geç saatlerinde başlayan yağmura vatandaşların birçoğu hazırlıksız yakalanırken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte sahiller de boşalırken, boşalan sahillerde martılar yerleşti. Hava şartlarının kötü olmasından dolayı karaya konuşlanan martılar, burada görsel şölen oluşturuyorlar. Zaman zaman bulundukları yerden havalanıp uçan martılar, adeta havada dans ederken, inanılmaz görüntüler sunuyorlar.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün gece saatlerine kadar Mersin'de yağmurlu havanın etkili olacağını, insanların ani sel ve baskınlara karşı dikkatli olmasını istedi.

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