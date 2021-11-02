İhlas Haber Ajansı

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Martıların yağmurlu havada görsel şöleni

Mersin’de dün gece başlayan yağmur ara ara etkili olurken, vatandaşların birçoğu hazırlıksız yakalandı.

Mersin'de dün gece başlayan yağmur ara ara etkili olurken, vatandaşların birçoğu hazırlıksız yakalandı. Sahillerde ise martılar, insanlara görsel şölen sunuyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün beklediği yağmur Mersin'de dün gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz haftanın tamamını güneşli geçiren Mersin'de, dün geceden itibaren yağmur başladı. Gecenin geç saatlerinde başlayan yağmura vatandaşların birçoğu hazırlıksız yakalanırken, bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte sahiller de boşalırken, boşalan sahillerde martılar yerleşti.


Hava şartlarının kötü olmasından dolayı karaya konuşlanan martılar, burada görsel şölen oluşturuyorlar. Zaman zaman bulundukları yerden havalanıp uçan martılar, adeta havada dans ederken, ilginç görüntüler sunuyorlar.

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