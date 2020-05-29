İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marziye nine 105 yaşında hayatını kaybetti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşayan ve Türkiye’nin en yaşlı insanlarından biri olan 1915 doğumlu 105 yaşındaki Marziye Gökmen hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan ve Türkiye'nin en yaşlı insanlarından biri olan 1915 doğumlu 105 yaşındaki Marziye Gökmen hayatını kaybetti.


Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi'nde oturan ve ülkede yaşayan 100 yaş ve üzerindeki 5 bin 529 kişiden biri olan 8 çocuk, 48 torun ve onların torunlarını gören Marziye Gökmen, dün akşam evinde yaşama veda etti. Gökmen'in cenazesi, bugün Gözsüzce Mezarlığına defnedildi.


Marziye Gökmen, son olarak 8 Mayıs Anneler Günü'nde Kaymakam Arif Yalçın tarafından ziyaret edilerek, Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından gönderilen ve Türkiye'de yaşayan 100 yaş üzerindeki 5 bin 529 kişiden birisi olması dolayısıyla Sakarya'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'nda adına dikilen fidan dikim sertifikası takdim edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.