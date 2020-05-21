Maske takıp Covid-19 saldırısını püskürttüler

Mersin'de bir mahalle muhtarı tarafından bir araya getirilen gençler, korona virüsten korunmayı canlandırarak anlattılar. Rol gereği farklı meslek gruplarına bürünen gençlerin hepsi maske takarak üzerlerine gelen korona virüsün saldırısını püskürtürken, virüs, önlemlerini almadan dışarıya çıkan gence bulaştı. Gençler, topluma ‘evde kal' çağrısı yaparak, hijyen kurallarına uymaları mesajı verdi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, korona virüs (Covid-19) tehlikesinin henüz sona ermediğini, vatandaşların hijyen kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğini anlatmak için bir sosyal proje gerçekleştirdi. Kimisi öğrenci kimisi çalışan bir grup genci bir araya getiren Muhtar Dindar, gençlerin Covid-19'dan korunmayı bir canlandırmayla yapmalarını sağladı.

Maskeyle Covid-19 saldırısını püskürttüler

Canlandırma için Cengiz Topel İlkokulunun bahçesinde toplanan gençler; korona virüs sürecinde çalışmaya devam eden ve aralarında doktor, hemşire, asker, polis, itfaiye eri, temizlik görevlisi, avukat gibi meslek gruplarının da bulunduğu birçok mesleği temsil etmek için kıyafetler giydi. Bir de Covid-19 maketi hazırlayan gençlerin tamamı, virüsten korunmanın en önemli kurallarından olan maskelerini takıp sosyal mesafeye de dikkat ederek sıralandı.

İstiklal Marşı okuyarak canlandırmaya başlayan gençler, drone ile üzerlerine gelen Covid-19 virüsünü, aldıkları tedbirlerle geri püskürtmeyi başardı. Tüm önlemlerini alan gençlere bulaşmayı başaramayan virüs, bu kez maske takmadan dışarıya çıkmış bir gence bulaştı.

Gençler daha sonra işaret dilini de kullanarak vatandaşlara ‘evde kal' çağrısı yaptılar. Temsil ettikleri meslek grupları olarak halk için çalışmaya devam ettiklerini belirten gençler, “Biz sizin için çalışıyoruz; siz evde kalın” diyerek, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istediler. Gençler, etkinliği ellerine Türk bayrakları alıp ‘Hayat Bayram Olsa' şarkısını söyleyerek bitirdiler.

“Yapmamız gereken tek şey; evlerimizde kalmak ve bu virüsün yayılmasını önlemek”

Sosyal projede askeri temsil eden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Göknil Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz bu etkinliğimizle çalışan meslek gruplarımızın bizler için ne kadar çok emek verdiklerini dile getirmek istedik. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Vatandaş olarak bizlerin de yapması gereken tek şey; evlerimizde kalmak ve bu virüsün yayılmasını önlemek. Biz de gençler olarak muhtarımızla birlikte bu mesajı vermek istedik. Bu sosyal etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Gıda mühendisi Ebru Adıgüzel de “Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan arkadaşlarımızı temsilen buradayız. Arkadaşlarımızın verdiği emeği göstermek adına böyle bir projede yer aldık. Bu projede yer aldığımız için gurur duyuyoruz. İnsanların ailelerinden, eşlerinden, çocuklarından fedakarlık gösterip uzak kaldıklarını bildiğimiz için projeye katıldık” diye konuştu.

“Tehlikenin henüz geçmediğini göstermeye çalıştık”

Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar ise Covid-19'un varlığı Türkiye'de hissedilmeye başlandığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı nezdinde çok etkili bir mücadele ortaya konduğunu söyledi. Kendilerinin de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin sesi olmak istediklerini ve bu sosyal projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Dindar, “Covid-19'un hala aramızda olduğunu ve henüz tehlikenin geçmediğini, hala dikkatli olmamız gerektiğini, kemerleri gevşetmememiz gerektiğini gösteren bir çalışma yaptık. Bu süreçte zorlu şartlarda çalışan personelimize destek olmak istedik. Gençlerimizle de meslek gruplarının temsili kıyafetlerini giyerek yansıtmaya çalıştık. Onların sesi olmak istedik. Vatandaşlarımızın onların yanında olduklarını mesaj olarak iletmek istedik. Ümit ediyorum ki, tüm vatandaşlarımız da Covid-19'a karşı duyarlılıklarını devam ettirirler, maskelerini takıp, hijyen kurallarına uyarlar, sosyal mesafeye dikkat ederler” ifadelerini kullandı.