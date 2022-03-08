Mavioğlu: "Kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız"

AK Parti Mersin Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Mavioğlu, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolasıyla bir grup partilinin katılımı ile yaptığı açıklamada, "Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj; büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İktidarları döneminde, hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yapıldığını hatırlatan Mavioğlu, "2002'de Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkâri'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde, kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesinden Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu'nda eşit işe eşit ücret ilkesiyle 'eşitlik' ilkesinin kanunlaşması, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasında getirdiğimiz doğum izni, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik düzenlemesi, mobbingin suç olarak tanımlanması gibi kadının güçlendirilmesi adına birçok düzenlemeyi AK Parti getirmiş ve yasal güvence altına almıştır" diye konuştu.

Türk kadınının, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini anımsatan Mavioğlu, "Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı yüzde 17.4'e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır" şeklinde konuştu.

Mavioğlu, 2002 yılında yükseköğretimde kadın öğrenci oranı yüzde 13,5 iken bu rakamın 2020 yılında yüzde 48,5'e ulaştığını, kadın iş gücüne katılma oranının ise yüzde 27'den 34'e, kadın istihdamının da 6 milyondan 10 milyona yükseldiği bilgisini verdi.

Kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Mavioğlu, şöyle devam etti: "Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Anayasa'da, TCK'da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli kazanımlar sağladık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. Biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğimize inancımız tamdır."