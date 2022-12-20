Maya: "Amacımız hobi değil, meslek edindirmek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi (MERCEK) Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, Halkkent MERCEK'te, Tırnak Süsleme ile Temel Makyaj kursları açıldığını kaydederek, "Makyaj ve tırnak süsleme, artık hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bir sanata dönüştü. Bunun üzerine biz de nitelikli çalışanlara destek olmak istedik. Çünkü, bizim amacımız hobi değil, meslek edindirmek" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Halkkent MERCEK'te, Tırnak Süsleme ile Temel Makyaj kursları açıldı. Eğitmen Türkan Şahgül tarafından verilen kurslarda katılımcılar, makyaj ve tırnak süslemeye dair hem teorik hem de uygulamalı eğitim görüyor. Her iki kursun sonunda da gerçekleştirilecek sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler, Türkiye'nin her yerinde geçerli olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alacaklar.

Kurslar hakkında bilgi veren MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, her iki kursa da çok fazla talep olduğunu ve kursiyerleri ön görüşme yaparak belirlediklerini aktardı. Bu alanda çalışan ya da çalışmaya niyetli olan kişilere öncelik verdiklerini belirten Maya, "Hem teorik, hem uygulamalı eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz hangi maddeleri kullanacakları ve makyajda cilt tonuna göre hangi malzemeye ihtiyaç duyulacağı gibi eğitimleri alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Makyaj ve tırnak süsleme bir sanata dönüştü"

Kursun sonunda sınav yapılacağını ve bu sınavı başarıyla geçen kursiyerlerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alacaklarını söyleyen Maya, "Makyaj ve tırnak süsleme, artık hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bir sanata dönüştü. Bunun üzerine biz de nitelikli çalışanlara destek olmak istedik. Özel kurumlarda bu eğitimler çok ciddi ödemelerle veriliyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu kursu ücretsiz açtık. Daha önce deneyimi olan, üniversitede eğitim görmüş veya kuaförlerde çalışmış, bu alanda kendini gösterecek kişileri bir adım öne çıkardık. Çünkü bizim amacımız hobi değil, meslek edindirmek" ifadelerini kullandı.

"Tamamen ücretsiz"

Eğitmen Türkan Şahgül ise kursa gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını, kursiyerlerin çok başarılı olduğunu ve iyi sonuçlar aldıklarını kaydederek, "Kursiyerlerin çoğu iş bulabilmek adına katıldı. Dışarıda bu kurslar parayla, ama burada her şey ücretsiz. Öğrencilerimizden hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz, bütün malzemelerimiz de burada mevcut. Öğrenciler çok memnunlar. Sırada bekleyen bir sürü öğrenci var. Bu arkadaşlarımızı mezun ettikten sonra, yeni katılımlarımız olacak" diye konuştu.

"Kurs sayesinde bu alanda kendimizi geliştiriyoruz"

Tırnak Süsleme kursu öğrencilerinden Perjin Düzen, kursun meslek edindirme anlamında çok büyük katkısı olduğunu söyleyerek, “Büyükşehir Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu bu kursa başvuru yaptım ve kabul edildim. Bize meslek edindirme anlamında güzel katkılar sunuluyor. Kurs sonunda bir iş yeri açmayı isteriz" şeklinde konuştu.