MDOB, 'Amadeus'u Mersinli sanatseverlerle buluşturuyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), daha önceki gösteriminde izleyicinin büyük beğenisini toplayan 'Amadeus' balesini izleyici ile buluşturacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 2 Aralık tarihinde Opera Sahnesinde izleyici ile buluşak olan eserin sorumlusu Serhat Elifer, müzik düzenlemeleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Özgen Ziya Arman'a ait. Koreografisi geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili'ye ait olan eserin librettosu Medeia Magalashvili'ye ait. Eseri Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir sahneye koyuyor.

Ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserin başlıca rollerini ise Yuji Ray Shimizu (W. Amadeus Mozart), Yukiko Ito (Constance), Ozan Demirbaş (Antonio Salieri), Özlem Şenormanlılar (Catherina Cavalier ), Önder Acar (Leopold Mozart), Tarkan Günal (İmparator II. Joseph) ve Serin Saybaşılı (Electra' nın Aryası) paylaşıyor.