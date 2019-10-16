MDOB, ‘Arşın Mal Alan' operetini sahneliyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Azeri besteci Üzeyir Hacıbeyov'un ‘Arşın Mal Alan' operetini sahneleyecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Arşın Mal Alan opereti Kültür Merkezinde 17 Ekim 2019 Perşembe akşamı sanatseverlerle buluşacak. Eserin orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk, rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları ve koreografisini Berna Turhan İleri yapıyor. Dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını ise Barış Arslan üsleniyor.

Eserde başlıca rolleri Ayşegül Devrim Dinçer, Baran Taner, Hakan Yıldız, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Ayşin Alev Lal, Orhan Güllüler ve Zeynep Özgür Yılmaz paylaşıyor.