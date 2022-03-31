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MDOB, Aşık Veysel'i türküleriyle anacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Aşık Veysel’i ölümünün 49’uncu yılında türkülerle anacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Aşık Veysel'i ölümünün 49'uncu yılında türkülerle anacak. “Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel” konseri, 2 Nisan Cumartesi akşamı Mersinlilerle buluşacak.


MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, “Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel” konseri, 2 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kültür Merkezi Opera Sahnesinde gerçekleştirilecek. Konserin şefliğini, aynı zamanda eserlerin düzenlemesini üstlenen Ahmet Murat Gedikli yapacak. Ferda Yetişer, Ünüşan Kuloğlu, Serkan Kocadere'nin solist olarak yer alacağı konserin video projeksiyonu Yusuf Emre Turan'a ait. Piyanoda Tuğçe Dağlı'nın yer alacağı konsere, Alper Kıraç ise solist ve bağlama sanatçısı olarak katılacak. Konserin Konzertmeisteri Kutay Alpay.


Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in unutulmaz eserleri “Genç Yaşımda Felek Vurdu Başıma”, “Felek”, “Güzelliğin On Para Etmez”, “Kara Toprak”, “Uzun İnce Bir Yoldayım” gibi türkülerin seslendirileceği konser, dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

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