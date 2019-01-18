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MDOB, Carmen operasının prömiyerini gerçekleştiriyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 19 Ocak 2019 Cumartesi günü Georges Bizet’in dünyaca ünlü ‘Carmen’ operasının prömiyerini gerçekleştirecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 19 Ocak 2019 Cumartesi günü Georges Bizet'in dünyaca ünlü ‘Carmen' operasının prömiyerini gerçekleştirecek.


MDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan, librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'in yazdığı ‘Carmen' operasının prömiyeri saat 20.00'de Kültür Merkezi sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


Rejisörlüğünü Haldun Özörten'in yaptığı Carmen operasının orkestra şefliğini ise Vladimir Lungu üstleniyor. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya'ya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer'e, ışık tasarımı Tarı Deniz'e, koreografisi Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir'e ait eserin koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapıyor.


Tütün fabrikasında çalışan güzeller güzeli Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki ihtiraslı aşk hikayesini anlatan eserde başlıca rolleri; Gülden Vurandemir, Ferda Yetişer, Bülent Bezdüz, Ali Murat Erengül, Faik Mansuroğlu, Mehmet Ali Tutar, Işıl Azaz, Bengi İspir Özdülger, Serin Saybaşılı, Yusuf Ziya Büyükaslan, Serkan Sevinç, K. Erdem Özdemir, Mehmet Erkoç, Hulusi Polat, Pınar Olgun Güven, Funda Uyanık, Pınar Duygu Çınar, Dilara Köse, Özlem Pamuk, Serkan Karagöz ve Mustafa Özer paylaşıyor.

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