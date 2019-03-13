MDOB 'Carmina Burana'yı sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), koreografik sahne kantatı formunda yenilenen 'Carmina Burana' müzikalini sahneleyecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 26 Aralık 2002 tarihinde sahne kantatı olarak seslendirilen eser, bu kez koreograf ve rejisör Mehmet Balkan'ın yorumu ile koreografik sahne kantatı formunda sahnelenecek. Eserin zaten güçlü olan müzikal anlatımı, başta koreografi olmak üzere dekor, kostüm ve ışık ile daha da zenginleştirilerek, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Eserin ikinci temsili ise 16 Mart Cumartesi günü yine saat 20.00'de sahnelenecek.

Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz yapıyor.

Sopranolar Funda Uyanık, Görkem Ezgi Yıldırım, tenorlar Erdem Erdoğan, Dağhan Ergün, Baritonlar Faik Mansuroğlu, Hulusi Polat ve bale solistleri Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Polen Gezmiş, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'e, Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra ve korosu eşlik edecek.

Eserin dekor tasarımı Seyhan Atamer'e, kostüm tasarımı Aydan Çınar'a ve ışık tasarımı ise Tarı Deniz'e ait.