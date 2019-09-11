MDOB Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kurs kayıtları başladı

MDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi kurslarına katılmak isteyen çocuklar için 9 Eylül tarihinde başlayan kayıtlar 4 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Yetenek sınavı 6 Ekim 2019 Pazar günü Mersin Devlet Opera ve Balesinde gerçekleştirilecek.

Çocuk Balesi kurslarına katılabilmek için ilkokul 1. 2. ya da 3. sınıfa gidiyor olmak ve baleye elverişli bir vücuda sahip olmak koşulları aranırken, Çocuk Korosu kursiyerlerinin ise 7-12 yaş aralığında olması ve okuma yazma bilmeleri yeterli olacak.

Kurslara katılmak isteyen çocukların; kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile Mersin Kültür Merkezi içindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

MDOB, kursiyerlerini sezon repertuvarı içindeki opera, bale ve çocuk oyunu temsillerinde görevlendirerek, yetenekli çocukların gelişimine yardımcı oluyor.