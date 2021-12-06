MDOB, İncesaz ile konser verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İncesaz müzik grubu ile 9 Aralık'ta aynı sahneyi paylaşacak. Konserde, çok sevilen birçok şarkı Mersinli sanatseverlerle buluşacak.

MDOB, İncesaz ile keyifli bir konser vermeye hazırlanıyor. Konserde, MDOB Orkestrası ile birlikte İncesaz grubu solistleri; tanburda Murat Aydemir, kemençede Emre Erdal, kanunda Taner Sayacıoğlu, vurmalı sazlarda Türker Çolak, kontrbasda Volkan Hürsever, gitarda Cengiz Konural, Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu, bir kez daha çok güzel bir repertuvarla sahnede olacak.

“Çok Aşığın Var Diyorlar”, “Balat”, “Bir Çapkına Yangınım”, “Aşk Bitti”, “Sevdayla Hesaplaşılmaz”, “Geçsin Günler Haftalar”, “Sesimi Duy İsterdim”, “Mazi Kalbimde Bir Yaradır”, “Bana Bir Masal Anlat Baba” ve “Böyle Gelmiş Böyle Geçer” gibi eserlerin seslendirileceği konser 9 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de Opera Sahnesinde sanatseverler ile buluşacak.