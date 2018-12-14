MDOB "Maskeli Balo" operasını sahneledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giuseppe Verdi'nin "Maskeli Balo" operasını sahneledi.

MDOB'un sahnelediği eserin, orkestra şefliğini Alexandru Samuil, rejisörlüğünü Yiğit Günsoy yaptı. Dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, koreografisi Kürşat Kılıç, ışık tasarımı ise Tarı Deniz'e ait olan eserde MDOB orkestrası ve korosu sahne aldı. Boston Valisi Riccardo'nun, yakın dostlarının ve gizli düşmanlarının da katılacağı bir maskeli balo düzenlemesiyle başlayan oyunda, aşk ve gururun savaşı anlatıldı. Oyun, Vali Riccardo'nun, en yakın dostu Renato tarafından öldürülmesiyle son buldu.