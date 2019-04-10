MDOB, Neşet Ertaş türküleriyle Adana'da konser verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın türkülerini, Adana'da senfonik konserle yorumlayarak, sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş'ın senfonik olarak yorumlanan türküleri, Adana Çukurova Üniversitesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi Konser Salonunda 13 Nisan 2019 Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek senfonik konserin orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini ise Anıl Aydın yapacak. Mersin Devlet Opera Orkestrası ve Korosu'nun yer alacağı konserde, Bengi İspir Özdülger (soprano), Nihan Çetin Aydın (mezzo-soprano), Onur Polat (tenor) ve Mehmet Yılmaz (bas) solist olarak sahne alacak.

Programda, Neşet Ertaş'ın ‘Ahirim Sensin', ‘Neredesin Sen', ‘Gönül Dağı', ‘Yazımı Kışa Çevirdin', ‘Al Elma Boyanır Mı', ‘Mühür Gözlüm', ‘Niye Çattın Kaşlarını', ‘Dertli Yoldaş', ‘Zahidem', ‘Ah Yalan Dünya', ‘Kesik Çayır Biçilir Mi', ‘Doyulur Mu', ‘Dane Dane Benleri Var' ve ‘Yanıyorum' eserleri seslendirilecek.