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MDOB, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Neşet Ertaş türkülerini, Marina Amfi Tiyatroda dinleyiciyle buluşturdu.


Konserin orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın yaptı. Mersin Devlet Opera Orkestrası ve Korosu'nun yer aldığı eserde, Bengi İspir Özdülger (soprano), Nihan Çetin Aydın (mezzo-soprano), Bülent Bezdüz (tenor) ve Zafer Erdaş (bas) solist olarak yer aldı.


Programda sanatçının, 'Ahirim sensin, neredesin sen, gönül dağı, yazımı kışa çevirdin, al elma boyanır mı, mühür gözlüm, niye çattın kaşlarını ve yanıyorum' gibi eserleri seslendirildi.

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