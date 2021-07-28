MDOB, 'Operacapella' konseriyle sanatseverlerle buluşuyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 'Operacapella' konserini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı 'A Capella' çok sesli müzik türü yeniden Mersinli sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 'Oper Acapella' konseri, koro şefi Anıl Aydın yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi koro sanatçıları tarafından seslendirilecek. Türk bestecilerinden ve dünya koro repertuvarından sevilen şarkıların yer alacağı konserde ayrıca Afrika Halk Şarkılarının renkli, hareketli ve sıcacık melodileri, Mersin Devlet Opera ve Balesi korosu sanatçılarının zengin ses rengi ve ahengi ile sahnede olacak.

'Operacapella' konseri, 31 Temmuz saat 20.30'da Mersin Güzel Sanatlar Galerisi bahçesinde gerçekleştirilecek.